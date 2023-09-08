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Минпромторг: Активы Volvo в России передали местному инвестору

08 сентября 2023, 15:45
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Шведский производитель грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group передал свои активы в России местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна», — говорится в сообщении министерства.

При этом добавляется, что ведется активная работа по скорейшему перезапуску этой площадки. При этом имя нового собственника не уточняются.


Ранее в министерстве сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. В министерстве уточнили, что самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была проведена проверка всех систем самолета, его управляемость и устойчивость в воздухе. В самолете было замещено около 40 систем и агрегатов.

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Основной пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» передадут России
Пермский «Метафракс Кемикалс» передадут в собственность России
08 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

Судья краевого арбитража Татьяна Морозова сообщила, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия «Метафракс Кемикалс», который занимается производством метанола, передает РИА Новости.
По информации корреспондента РИА Новости, основу позиции Генпрокуратуры составлял тот факт, что метанол — это яд, по этой причине тридцать лет назад приватизация государственных предприятий, которые производят опасные вещества, ограничивалась. Отмечается, что сумма дивидендов за последние три года составляет порядка шести миллиардов рублей, большая часть денежных средств была выплачена иностранному собственнику.

Напомним, ранее Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. 

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Озвучена приоритетная задача ЦБ
Аналитик Чернов: «Борьбу с инфляцией считает приоритетной задачей»
08 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитик Владимир Чернов заявил, что сейчас для Ценктробанка приоритетной задачей является борьба с инфляцией.
«Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, так как все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Он также допустил, что на предстоящем плановом заседании ЦБ, которое состоится на следующей неделе, ключевая ставка может быть повышена.

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#ключевая ставка
#курс рубля
#цб
#инфляция
#экономика
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Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Мишустин: российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам
08 сентября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. Об этом Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета.
Мишустин подчеркнул, что деловая активность страны идет по пути динамичного восстановления. Промышленное производство, в том числе, обрабатывающая промышленность внесли особый вклад в экономический рост государства.

По словам премьер-министра, в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Он также отметил, что хорошие показатели у металлургии, пищевой промышленности, производство одежды и других.

Ранее Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям.

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#мишустин
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Nikkei: Крупнейший банк Европы прекратит сотрудничество с Россией
Nikkei: Европейский банк HSBC прекратит сотрудничество с Россией
08 сентября 2023, 10:54

Фото: istock / alexialex

Одна из крупнейших финансовых групп в Европе HSBC приостановит операции с Россией и Белоруссией. С 27 октября 2023 года компания прекращает переводы для корпоративных клиентов РФ и Беларуси. HSBC отправила клиентам во все подразделения соответствующие письма.
Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на дочернюю компанию представителя HSBC.

К решению о прекращении сотрудничества компанию подтолкнули «усложнившиеся нормативные ситуации» и желание снизить операционное воздействие на Россию и Белоруссию. Ранее банк проводил финансовые операции с партнерами в РФ, несмотря на санкции ЕС.

«Хотя HSBC предпринял множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится все сложнее из-за действующих глобальных ограничений», — сообщил представитель HSBC Банка.
Представитель HSBC Банка также рассказал журналистам, что компания все еще работает над продажей российских активов местному Экспобанку и планирует завершить сделку до конца 2023 года, но на данный момент ждет одобрения местных регулирующих органов.

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#рф
#европа
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В Московской области уже заготовили 860 тыс тонн кормов для животных
07 сентября 2023, 22:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже заготовили более 870 тыс тонн грубых кормов для сельскохозяйственных животных при плане в 900 тыс тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В том числе заготовлено 64 тыс тонн сена, около 800 тыс тонн сенажа и 10 тыс тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено около 18 центнеров кормовых единиц. 

Как отметили в министерстве, использование в рационе качественных кормов позволяет повысить молочную и мясную продуктивность скота, сохранить здоровье и продуктивное долголетие животных. 

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#подмосковье
#московская область
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Решетников: ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций
07 сентября 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что со второго квартала 2023 года в Центральном федеральном округе наблюдается прирост инвестиций за счет собственных средств компаний. Об этом Решетников сообщил на заседании Инвестиционного совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Сообщается, что основной вклад в развитие округа вносят такие отрасли, как машиностроение, IT и телекоммуникации, а также транспортно-логистический комплекс. Динамика развития ЦФО связана с его конкурентными преимуществами, применяемыми федеральными мерами поддержки и грамотным распоряжением этих преимуществ.

«Наш совет создавался для того, чтобы можно было сформировать сводную позицию важных для всех регионов вопросов и обсуждать их на федеральном уровне. В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошёл не так давно по вопросам промышленности в Туле, вошло большинство подготовленных нашим советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединенным усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в наше производство», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что регионам удалось привлечь почти полтриллиона рублей инвестиций, также было создано более тридцати тысяч рабочих мест.

«В ЦФО сконцентрированы крупные заводы. Реализуются проекты по импортозамещению, насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Из 470 резидентов около 50 пришли в этом году. Это широкий охват производств: от посуды и сухих кормов для домашних животных до медицинского оборудования, микроэлектроники, спутниковых систем и запчастей для самолетов», — пояснил министр. 

Уточняется, что территории опережающего развития — это один из основных инструментов. На Центральный федеральный округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Также планируется привлечь порядка двух триллионов рублей инвестиций, а также увеличить количество рабочих мест до 66 тысяч.

По словам Решетникова, туризм — это одна из ключевых точек инвестиционной активности. Отмечается, что регионы Центрального федерального округа получили порядка пяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства отведены на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, покупку оборудования и создание мероприятий туристической  направленности.

Решетников добавил, что на данный момент в ЦФО создан первый и единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева. 

Губернатор Воронежской области Александру Гусев отметил, что в регионе более 270 предприятий обладают хорошими показателями и вышли на уровень «продвинутых». По его словам, в экономике наблюдается рост общего правового сознания и ответственности со стороны руководителей и собственников предприятий.

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Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению

Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»

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#заводы
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В Подольске стартовало производство бытовой химии
07 сентября 2023, 20:54

Фото: Мининвест МО

В Подольске запущено производство бытовой химии. Проект компании ООО «НТТ» предполагает инвестиции на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На предприятии заработала одна производственная линия, а до конца года будет запущена вторая. Там выпускают стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоечных машин в экоформате. 
 
Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году, когда там будут работать пять линий полного цикла. Тогда на предприятии появятся около 40 рабочих мест. Расширив ассортимент, оно будет ежегодно изготавливать более 4 тысяч тонн продукции.
 
На новой площадке компания продолжит выпускать бытовую химию под торговой маркой GoodHelper. Она известна не только в России, но и в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
 
Сейчас компания продолжает переговоры с российскими поставщиками сырья, чтобы добиться высокой степени локализации продукции. 
 
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#экономика
#производство
#подольск
#подмосковье
#московская область
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Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
07 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Российские банки теперь могут продавать наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличной иностранной валюты в связи с санкциями.
Отмечается, что из сообщения регулятора пропали данные о том, что кредитным организациям разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. В прошлом сообщении от 6 марта 2023 года эта информация содержалась.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. 

Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. 

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Глава Минэнерго Молдавии заявил, что «Газпром» проиграет дело о долгах в суде

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#налог
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Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»
07 сентября 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил удивление из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», которое провело правительство Молдавии. Об этом Чебан написал в своем телеграм-канале.
По словам Чебана, только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов. Он отметил, что эта информация подтверждается необходимыми для этого документами.

Напомним, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.

Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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