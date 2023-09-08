Минпромторг: Активы Volvo в России передали местному инвестору

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Шведский производитель грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group передал свои активы в России местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна», — говорится в сообщении министерства.
При этом добавляется, что ведется активная работа по скорейшему перезапуску этой площадки. При этом имя нового собственника не уточняются.
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Элина Позднякова