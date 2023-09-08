Минпромторг: Активы Volvo в России передали местному инвестору

Российские банки теперь могут продавать наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличной иностранной валюты в связи с санкциями.