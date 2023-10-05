Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, вопрос обсуждается с заинтересованными органами власти и отраслевыми сообществами.
Кроме того, там добавили, что во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.
Сейчас национальная система цифровой маркировки «Честный знак» распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.
С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу постановление о начале обязательной цифровой маркировки медицинских изделий, воды для детского питания, детских кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАД) и антисептиков.
Ранее «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга по цифровой маркировке игрушек. Сейчас это предложение обсуждается с бизнес-сообществом, а в августе министерство представит в кабмин доклад о проделанной работе. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр.
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«Проведение добровольного эксперимента, как и прежде, не приведет к дополнительным затратам для его участников», — подчеркнули в министерстве.
Сейчас национальная система цифровой маркировки «Честный знак» распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.
С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу постановление о начале обязательной цифровой маркировки медицинских изделий, воды для детского питания, детских кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАД) и антисептиков.
Ранее «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга по цифровой маркировке игрушек. Сейчас это предложение обсуждается с бизнес-сообществом, а в августе министерство представит в кабмин доклад о проделанной работе. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр.
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Артем Путинцев