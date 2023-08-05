РИА Новости: Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта товары Isuzu, Canon, Calvin Klein

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Минпромторг России дополнил список товаров для параллельного импорта различными брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей.
«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — рассказали в пресс-службе министерства.В ведомстве отметили, что изменения списка связаны как с дополнением перечня товаров теми брендами, которые прекратили поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию.
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