Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта

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В обновлённый список товаров, разрешённых для параллельного импорта, вошли фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Помимо этих товаров, в перечень вошли: батарейки Duracell, оправы для очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, автозапчасти для Isuzu.
РИА Новости уточняет, что в новом перечне не фигурируют контактные линзы Acuvue.
Напомним, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через иные каналы поставок.
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РИА Новости уточняет, что в новом перечне не фигурируют контактные линзы Acuvue.
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Анастасия Чинкова