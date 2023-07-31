Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта

Минпромторг РФ дополнило список товаров, разрешённых для параллельного импорта

31 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/ipopba

В обновлённый список товаров, разрешённых для параллельного импорта, вошли фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Помимо этих товаров, в перечень вошли: батарейки Duracell, оправы для очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, автозапчасти для Isuzu.

РИА Новости уточняет, что в новом перечне не фигурируют контактные линзы Acuvue.


Напомним, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через иные каналы поставок.

Читайте также:

Минпромторг и Минцифры обсуждают запрет параллельного импорта Samsung и LG

Аналитик Муртазин опроверг введение ограничений по параллельному импорту техники в РФ

В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин
#импорт
#минпромторг
#товары
Читайте нас в
Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт деталей для беспилотников
31 июля 2023, 20:03

Фото: iStock/Sergafa

Китай ограничивает экспорт запчастей для беспилотников и БПЛА гражданского назначения на два года. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
В заявлении ведомства данное решение объясняется тем, что имеется риск переоборудования гражданских беспилотников в военные. Новая мера вступит в силу с 1 сентября текущего года.

При этом, уточняется, что полного запрета на экспорт БПЛА не ожидается. Гражданские беспилотники можно будет приобрести после выполнения ряда юридических процедур.

Также в министерстве подчеркнули, что ограничения не вводятся против конкретных государств.  

Читайте также:

В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ

Минцифры уйдут на удаленку после атаки БПЛА на Москву

Новый комплекс РЭБ "Сапфир" испытали в зоне проведения СВО
#бпла
#китай
#экспорт
#ограничения
Читайте нас в
Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай
31 июля 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Европейские косметические компании, включая в первую очередь французские L’Oreal и LVMH, выражают обеспокоенность тем, что их могут заставить раскрыть технологические секреты. Новые правила импорта косметической продукции из Европы в Китай обязывают европейские фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и описания технологического процесса и заканчивая источниками сырья.
Власти Евросоюза также выражали обеспокоенность новыми правилами импорта. Представители компаний и политики заявляли, что не имеют достаточных оснований, чтобы быть уверенными в том, что власти КНР не станут злоупотреблять полученной информацией. При этом один из высокопоставленных сотрудников L'Oreal не стал скрывать, что Китай был вторым по величине рынком сбыта после Европы и отказываться от него было бы глупо, передают «Ведомости». 

Вообще, принудительный трансфер технологий (Forced Technology Transfer, FTT) — это давно и широко распространенная в Китае практика. Риски FTT являются одной из основных причин торговых войн между КНР и США. Фактически компания, желающая проникнуть на китайский рынок, обязана предоставить полную информацию о продукте, раскрыть детали процессов производства, иначе доступ на рынок для нее будет просто закрыт.

Читайте также:

В производство импортозамещающей косметики в Солнечногорске вложат 1,3 млрд рублей

Производитель косметики из Одинцова запустит линейку средств для подростков

В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией

#сша
#рынок
#производство
#китай
#косметика
Читайте нас в
Подольское предприятие инвестировало 380 млн рублей в выпуск продукции импортозамещения
31 июля 2023, 18:40

Фото: Мининвест МО

Предприятие из Подольского городского округа «Георг Полимер» расширило производство герметичной упаковки. Инвестиции составили 380 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукция, выпуск которой налажен на производстве, является импортозамещающей, уточнили в ведомстве. Там отметили, что после реализации проекта предприятие на 15-20% повысить объёмы выпуска готовой продукции.

На покупку нового оборудования для расширения производства компания получила льготный заём на 230 млн рублей, субсидию в размере 4,6 млн рублей и грант на 780 тыс рублей.

Читайте также: 

Воробьёв: в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий

В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках

Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн



 



 

#мининвест мо
#импортозамещение
#подольск
#бизнес
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках
31 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье выработали стандарты размещения объектов торговли и услуг в парках. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководством регионального правительства и главами городских округов.
Сегодня в 188 подмосковных парках действуют более 700 субъектов МСП, размещено свыше 1230 объектов бизнеса. Это общепит и нестационарная торговля, аттракционы, верёвочные городки, тиры, пункты проката, кинотеатры и много другое.

В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории. 
«Первые три группы – это некапитальные объекты, четвёртая – большие комплексы. Предлагаем в зависимости от того, сколько денег вкладывает бизнес и за какой срок эти объекты окупаются, три простых процедуры. Для объектов с быстрой окупаемостью – фудтраков, тележек – размещение без торгов до года. Для объектов побольше с окупаемостью до четырёх лет, например, надувных батутов, сделать торги от трёх до пяти лет. Для более дорогостоящих объектов – на 10 лет или дольше, чтобы дать бизнесу чувствовать себя уверенно», – сказала Зиновьева.
Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг. 
 
Также разработан стандарт к внешнему облику объектов. Он должен соответствовать концепции развития парка или проекту благоустройства. Это будет оговорено в условиях договора. Рекомендованы определённые материалы, из которых могут быть изготовлены торговые объекты, и их цветовая гамма.
 
Читайте также:

Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн

В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек

Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#торговля
#услуги
#парки
#мсп
Читайте нас в
Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн
31 июля 2023, 17:55

Фото: Istockphoto / Oleksii Didok

В Подмосковье внедряют новую цифровую услугу – размещение летних веранд при мобильных торговых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В этом сезоне летнее кафе можно будет разместить возле мобильного объекта, подав заявку через региональный портал госуслуг. Для тех мобильных объектов, которые уже заключили договор и разместили точку, это займёт два дня», – отметил в пресс-службе.
Там добавили, что в Подмосковье ежегодно модернизируют услуги в сфере торговли, чтобы упростить оформление договоров предпринимателям, а покупателям создать комфортные условия. Так, в 10 раз удалось сократить сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. Сегодня в Подмосковье заключили более 500 таких договоров.
 
Электронные услуги по размещению мобильных торговых объектов и летних кафе Московская область ввела первой в России.
 
Читайте также: 

В 2023 году подмосковные парки посетили свыше 43 млн человек

Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках

В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий


#минсельхозпрод мо
#торговля
#кафе
#услуги
#онлайн
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Крупнейший банк Швейцарии закроет счета российских клиентов
31 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/ultramarine5

Крупнейший швейцарский банк UBS отказывается от российских клиентов. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.
Уточняется, что закроется до 75% счетов клиентов из России. В организации объясняют это риском сотрудничества с россиянами. 

Сначала эта мера скажется на клиентах с российским паспортом, проживающих в других странах. Затем решение коснётся и остальных клиентов.

Также издание напоминает, что банк прекратил обслуживание новых клиентов из России после включения Крыма в состав государства в 2014 году. При этом, второй по значимости банк Швейцарии Credit Suisse, который впоследствии вошёл в состав UBS, развивался и расширялся как раз за счёт россиян. 

Читайте также:

Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ

Швейцария отказалась поставить Украине 96 танков Leopard 1

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
#банк
#россияне
#клиенты
#закрытие
Читайте нас в
Аналитик Деев заявил о возможном удешевлении какао-бобов лишь в 2024 году
31 июля 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/Lilechka75

Аналитик Артём Деев заявил, что из-за погодных катаклизмов основные страны производители продукции из како-бобов – Кот-д’Ивуар и Гана – испытывают определённые трудности с урожаем, а потому цены на соответствующие товары в ближайшее время будут только расти, удешевление продуктов в лучшем случае возможно лишь в 2024 году.
«Поскольку кризис в отрасли назрел нешуточный, едва ли в ближайшее время какао-бобы будут дешеветь. Текущий уровень цен сохранится как минимум до следующего сезона — то есть удешевление продукции мы увидим хорошо если в 2024 году», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

До этого сообщалось, что «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени на 7-8% из-за курса рубля. Так, осенью компания «Ферреро» поднимет цены на всю продукцию, где есть шоколад.

Читайте также:

Шоколадная продукция от «Ферреро» подорожает на 7-8%

Эксперты прогнозируют рост цен на рис из-за запрета на поставки из Индии

Производство тепличных овощей в Подмосковье за год выросло на 41%
#товары
#цена
#шоколад
#экономика
#производство
Читайте нас в
Аналитик Соболев: «Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей»
31 июля 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев заявил, что доллар в августе может колебаться в районе 88-94 рублей.
«Этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Соболев.

Также он пояснил, что нынешний рост доллара выше 92 рублей впервые с 7 июля может быть обусловлен слабым торговым балансом и маленьким количеством валютной выручки.

Читайте также:

Путин заявил, что доллар используется в мире как инструмент борьбы

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели

В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы
#экономика
#доллар
#валюта
#прогноз
#рубль
Читайте нас в
Классическая музыка помогает подмосковным фермерам увеличивать надои у коз
31 июля 2023, 16:13

Фото: Минсельхозпрод МО

На ферме «Александровский Спас» в Можайском городском округе животным включают классическую музыку для повышения производительности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На ферме содержатся более 80 дойных коз, которые ежедневно производят более 200 литров молока. В качестве эксперимента им включали произведения разных классических композиторов, но больше всего им понравились произведения Петра Чайковского, отметил министр.
 
Как отмечают фермеры, во время доения животным включали Моцарта, Баха, Штрауса и других композиторов. Однако самым любимым произведением стал «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Под него животные дают на несколько литров молока в день больше.
 
На экоферме производят около 20 наименований продукции из козьего молока. Это сыры, творог и йогурты.

Читайте также: 

Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га

В Подмосковье с начала года получено более 260 тысяч тонн молока

Подмосковная молочная ферма увеличит объёмы производства в 7 раз


 

#экономика
#минсельхозпрод мо
#министр
#владислав мурашов
#козы
#ферма
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников