Минсельхоз: Банки приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ

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Российские банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.
Уточняется, что выдача ипотеки возобновится после стабилизации экономической ситуации.
Напомним, что сельская ипотека выдаётся в рамках программы Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева заявила, что действия Центробанка неправильны с точки зрения тактики и стратегии. При этом она отметила, что повышение ключевой ставки действительно может стабилизировать курс рубля, но затем приведёт к разгону инфляции.
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Напомним, что сельская ипотека выдаётся в рамках программы Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий».
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Анастасия Чинкова