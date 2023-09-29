Минстрой: Ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут

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В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства допускают, что не все города в новых регионах России будут восстановлены. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое.
Он пояснил, что в отношении некоторых населенных пунктов решение о восстановлении жилых зданий и городской инфраструктуры будет просто нецелесообразным. К тому же, существует опасность для строителей: есть вероятность, что среди развалин могут быть неразорвавшиеся боеприпасы.
В качестве примера Файзуллин привел Попасную. От города со стотысячным населением практически ничего не осталось, жители ушли. В городе нет электроэнергии, тепла, газа. По словам главы Минстроя, в Попасной остались жить буквально несколько человек, не пожелавшие покидать свои частные домовладения.
Также, по словам руководителя строительного ведомства, в настоящее время в Северодонецкой агломерации не ведется никаких полноценных работ.
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В качестве примера Файзуллин привел Попасную. От города со стотысячным населением практически ничего не осталось, жители ушли. В городе нет электроэнергии, тепла, газа. По словам главы Минстроя, в Попасной остались жить буквально несколько человек, не пожелавшие покидать свои частные домовладения.
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Александр Бойцов