Минстрой: Ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут

Госдолг за полгода подскочил на 10%, до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год. Экс-министр экономики, профессор, академик европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев рассказал «Радио 1», грозит ли России дефолт.