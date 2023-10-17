Минтруд сообщил, сколько россиян заняты в теневом секторе

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В теневом секторе экономики России в прошлом году были заняты 663 тысячи россиян. Это 0,8% от всего трудоспособного населения.
Об этом, ссылаясь на доклад Минтруда, пишут «Известия». В списке отраслей, где существует наиболее высока доля неформальных трудовых отношений, оказались торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство, транспортная сфера и сельское хозяйство.
В министерстве планируют стимулировать компании для выхода из серой зоны и легализации трудовых отношений. Для этого предлагается законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости и создать общедоступный черный список работодателей.
Замглавы Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова рассказала, что платформенная занятость – это такие разовые работы и услуги. Исполнители зачастую имеют статус самозанятых. Также на рынке процветает практика серого аутстаффинга - наём через посредников. Таким образом фирмы обходят трудовое законодательство и экономят.
Но эксперты отмечают, что неформальную занятость выявить достаточно сложно, и найденные Минтруда 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.
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В министерстве планируют стимулировать компании для выхода из серой зоны и легализации трудовых отношений. Для этого предлагается законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости и создать общедоступный черный список работодателей.
Но эксперты отмечают, что неформальную занятость выявить достаточно сложно, и найденные Минтруда 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.
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Мария Фирсова