Минцифры повысило целевые показатели по внедрению российского софта

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Минцифры определило новые целевые значения по внедрению отечественных операционных систем (ОС) и иного общесистемного софта на текущий год. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект актуализированной дорожной карты развития «Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения».
Предлагается увеличить долю использования софта с 23% до 54%.
В Минцифры пояснили, что значения показателей были изменены после уточнения источников расчёта и фактических прошлогодних значений. Уточняется, что корректировка документа проводилась на основании данных о внедрении российского софта не только в государственные органы и компании, но и в иные организации.
Издание отмечается, что к общесистемному программному обеспечению относятся ОС и программы для решения общих задач, например текстовые и графические редакторы, медиаплееры и другое. В актуальной дорожной карте, утверждённой в декабре прошлого года, доля внедрения этих продуктов российских разработчиков оценивалась в 15%.
Также в документе представлены целевые показатели на ближайшие годы. Так, к 2024 году внедрение отечественных ОС должно составить 58% вместо 33%. В 2025 году – 63%, а не нынешние 48%.
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В Минцифры пояснили, что значения показателей были изменены после уточнения источников расчёта и фактических прошлогодних значений. Уточняется, что корректировка документа проводилась на основании данных о внедрении российского софта не только в государственные органы и компании, но и в иные организации.
Также в документе представлены целевые показатели на ближайшие годы. Так, к 2024 году внедрение отечественных ОС должно составить 58% вместо 33%. В 2025 году – 63%, а не нынешние 48%.
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Анастасия Чинкова