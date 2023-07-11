Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире

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Инфляция в России остается умеренной и не превышает 3,5% в годовом выражении. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Мишустин добавил, что никакое внешнее давление и санкционные ограничения не помешают российским властям выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Правительство страны сделает все возможное, чтобы не только сохранить положительные тенденции, но и создать условия для дальнейшего экономического роста и развития за счет внутренних ресурсов.
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Александр Бойцов