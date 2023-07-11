Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире

В Налоговый кодекс РФ будут внесены поправки, одобренные комиссией по законопроектной деятельности, согласно которым расширяется перечень детских товаров с пониженной до 10% ставке НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертное заключение аппарата правительства.