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Мишустин не нашел причин переживать за российский бюджет

Мишустин: Опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались
23 августа 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании правительства.

По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей.

Мишустин подчеркнул, что такой рост отмечается по итогам полугодия и уже можно смело сказать, что худшие ожидания не оправдались. Он также добавил, что подобное положение дел благоприятно скажется на развитии страны.

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В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай
23 августа 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Из аэропорта Шереметьево в Китай отправили первую партию живого камчатского краба – всего 18 тонн. Перевезти деликатес без потери качества группе компаний «Антей» позволила уникальная логистическая цепочка с использованием подмосковной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Центр передержки, где крабы ожидают авиарейса в Китай, компания организовала в городском округе Химки. Крабовая передержка в Подмосковье – необходимый элемент транспортного коридора для доставки деликатеса потребителям из Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«Суда ГК «Антей» ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Живого краба доставляют на передержку в Мурманск, а оттуда автомобильными контейнерами – в крабовую гостиницу в Подмосковье. Затем продукция самолётом отправляется в КНР», – пояснили в министерстве.
Такая логистическая цепочка открывает прямой авиакоридор между Мурманском и странами – покупателями живого краба. Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней.

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#экспорт
#китай
#подмосковье
#экономика
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Иностранцам облегчили вывод активов из России
Минфин и ЦБ смягчат условия выплат дивидендов акционерам из недружественных стран
23 августа 2023, 15:55

Фото: iStock/Pineapple Studio

Иностранные граждане смогут выводить из РФ дивиденды в пределах инвестиций, которые ранее были вложены в российское производство. Об этом сообщает Минфин РФ.
Согласно информации ведомства, речь идет ​о выводе дивидендов, которые были вложены в отечественное производство с 1 апреля текущего года. 

Также, иностранные граждане, которые вкладывали средства в российскую экономику, в том числе, в ​создание новых технологий и увеличение объемов производства, смогут воспользоваться аналогичным правом. Отмечается, что такие вложения также должны быть начаты с 1 апреля 2023 года. 

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#производство
#контроль
#минфин
#цб
#иностранцы
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Мишустин: несмотря на трудности, компании быстро адаптировались к новым условиям
23 августа 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
Мишустин также отметил, что предприятия России наращивают темпы выпуска продукции. Премьер-министр подчеркнул, что об этом свидетельствуют числовые показатели. 

«В сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов — почти 8%», — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обрабатывающей промышленности ситуация устойчивая и стабильная. Он также отметил рост зарплат. По его словам, в мае зарплата более чем на 20 % превысила прошлогодний уровень, обозначив номинал в 69,2 тысячи рублей в месяц.

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#работа
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#предприятия
#мишустин
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В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей
23 августа 2023, 14:14

Фото: Istockphoto / Elena Boltunova

В Подмосковье появится крупный комплекс по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий. Масштабный инвестиционный проект планируют реализовал в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Строительство кластера стартует в этом году. Объём инвестиций составит 207,5 млн рублей. Предприятие будет производить варёные овощи, соленья, соки, напитки на его основе, морсы и компоты. 
 
Проект реализует ООО «Агрофабрика Натурово». Это крупная торговая производственно-логистическая компания из Калининградской области с почти 30-летним производственным опытом. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2,5 тыс тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объёмы производства.

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#минсельхозпрод мо
#овощи
#фрукты
#луховицы
#подмосковье
#московская область
#экономика
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«Авито Работа»: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов за год выросли вдвое
23 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сервис «Авито Работа» составил топ-15 специалистов, средняя предлагаемая заработная плата которых значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Топ-3 открывают такие профессии, как копирайтер, репетитор и учитель с приростом в 2 раза и более. Об этом представители сервиса рассказали «Радио 1».
Отмечается, что летом 2023 года по сравнению с аналогичны периодом прошлого года копирайтерам предлагают в 2,4 раза большее количество денег (82,3 тысячи рублей в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тысяча рублей), а учителям — в 1,9 раз больше (65,8 тысяч рублей в месяц). По информации специалистов сервиса, такой прирост в зарплатных ожиданиях связан с активной подготовкой работодателей к новому учебному году.

«Однако стоит отметить, что самый большой размер зарплатных предложений демонстрируют специальности сферы производства, что обусловлено повышенным спросом на «синих воротничков» в связи с наращиванием производственных мощностей в стране», — заявил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

На четвертом месте рейтинга находятся рекрутеры, средние предлагаемые зарплаты которых увеличились в 1,8 раз, до 72,3 тысяч рублей. ТОП-5 замыкают токари с ростом зарплат в 1,7 раза, до 97,3 тысяч рублей.

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#работа
#зарплаты
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В США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России
23 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Jon Rehg

США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.
По словам Вадди, не только США несут издержки, но и весь мир. Для решения проблемы с зависимостью от России в области ядерного топлива запланировано увеличение мощностей завода Urenco. Отмечается, что завершить его планируют в 2027 году.

Сообщается, что в комплексе с увеличением заводских мощностей завода ожидается покрытие доли «Росатома» на рынке США.

Напомним, ранее военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее. 

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#сша
#эксперт
#аэс
#дефицит
#предприятия
#мир
#оон
#рф
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Россияне назвали идеальный размер пенсии
23 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Идеальной пенсией россияне считают 69 тысяч рублей.
«Известия» пишут, что наиболее высокие ожидания у жителей Краснодарского края (104 тысяч рублей), москвичей и жителей Подмосковья (84 тысячи рублей). Самые низкие суммы называли челябинцы (46 тысяч), жители Свердловской области и Татарстана (53-56 тысяч).
 
Пока желаемые суммы пенсии значительно превышает реальные. По данным Минтруда, на конец первой половины 2023 года средний размер страховой пенсии по старости равняется 21 817 рублям. Причём, по требованию Международной организации труда, величина пенсии должна составлять не меньше 40% от утраченного заработка. В России такое соотношение не превышает 27%.

Коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин дал совет: чтобы достичь коэффициента в 40% граждане должны самостоятельно откладывать деньги на пенсию с 20 лет.

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#пенсии
#пенсия
#пенсионеры
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Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля
Детское питание Nestle подорожает на 9% из-за слабого рубля
23 августа 2023, 06:37

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В связи со слабостью и непостоянством рубля компания Nestle решила увеличить цены начиная с сентября. Цена детского питания, включая молочные продукты, увеличится на 9%. Эту информацию можно найти в письмах, отправленных розничным торговцам, пишет «Коммерсант».
«С 4 сентября компания Nestle корректирует цены на детское питание, включая продукты под брендами NAN, Nestogen, Nestle и Gerber, увеличивая их на 9%», — утверждает газета, ссылаясь на уведомления для ритейлеров.
Также поднимутся цены на сухие завтраки и напитки на основе какао.

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#продукты
#детское питание
#шампанское
#цены
#напитки
#дефицит
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Россия экспортирует рекордные объемы газа в Евросоюз
«Ведомости»: Россия поставляет газ для стран ЕС в рекордном количестве
23 августа 2023, 05:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

Страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«В июле 2023 года объем поставок российского газа в ЕС достиг самых высоких показателей с августа 2022 года, превышая 2 млрд кубометров», — отмечает издание «Ведомости», ссылаясь на данный обзор. 
Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.

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#рф
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