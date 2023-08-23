Мишустин не нашел причин переживать за российский бюджет

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что такой рост отмечается по итогам полугодия и уже можно смело сказать, что худшие ожидания не оправдались. Он также добавил, что подобное положение дел благоприятно скажется на развитии страны.
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Анастасия Крестьянова