Мишустин: несмотря на трудности, компании быстро адаптировались к новым условиям

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
Мишустин также отметил, что предприятия России наращивают темпы выпуска продукции. Премьер-министр подчеркнул, что об этом свидетельствуют числовые показатели.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обрабатывающей промышленности ситуация устойчивая и стабильная. Он также отметил рост зарплат. По его словам, в мае зарплата более чем на 20 % превысила прошлогодний уровень, обозначив номинал в 69,2 тысячи рублей в месяц.
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«В сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов — почти 8%», — заявил Мишустин.
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Екатерина Коршунова