Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у граждан России не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов. Об этом Мишустин сообщил, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.
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Екатерина Коршунова