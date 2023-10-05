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Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей

Мишустин: у россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей
05 октября 2023, 16:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у граждан России не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов. Об этом Мишустин сообщил, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.

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#эксперимент
#минпромторг
#плата
#оборудование
#оператор
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Аналитик Беляев: «Важно обуздать алчность монополий»
05 октября 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/KanawatTH

Финансовый аналитик Михаил Беляев поддержал обращение ФАС к компаниям сбросить цены, поскольку считает, что амбиции и жадность монополий необходимо обуздать.
По мнению эксперта, именно такая жадность компаний приводила к росту цен на бензин и дизельное топливо, в частности.

«Монополии диктуют рынку свои цены, невзирая на соотношение спроса и предложения, пользуясь любым предлогом для повышения цен. Теперь наши руководящие органы догадались, что происходит на рынке и как надо действовать. Важно обуздать алчность монополий, хотя не знаю, насколько письма ФАС будет достаточно, но это первый действенный шаг на этом пути», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Он добавил, что если такое обращение не изменит ситуацию, то потребуются более жёсткие меры.

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#топливо
#фас
#цены
#меры
#экономика
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В Богородском округе поддержали импортозамещающие предприятия
05 октября 2023, 14:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе активно развивают импортозамещение. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
«Богородский округ – значимый, там всегда реализуется много различных программ. Часть из них идёт по президентским, национальным проектам, часть – наши с вами. Мы стараемся делать акцент на самом главном в жизни человека и часто обсуждали важность перемен в благоустройстве, системе образования, во всём, что касается дорог, качества управляющих компаний. Было время, когда мы встречались с обманутыми дольщиками, которые достались нам по наследству», – обратился Воробьёв к собеседнику. 
Он попросил его рассказать, какие в муниципалитете произошли перемены и какие достигнуты результаты, что беспокоит жителей, какие проблемы до сих пор существуют.
«У нас динамично развивающийся округ в плане экономики. Мы предоставили бизнесу восемь участков для инвестиций за 1 рубль по импортозамещению. Гордимся всеми, кто вносит вклад в экономику. Это и индустриальный парк «Богородский», и логистическо-производственные центры, и наш ТЛЦ в Электроуглях», – доложил Сухин
Всего в Богородском городском округе – 445 промышленных предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Реализуется девять стратегически важных проектов импортозамещения. В эти проекты вложено 7,4 млрд рублей инвестиций, на предприятиях создано около 1,1 тыс рабочих мест. Всего с 2018 года в муниципалитете появилось около 10 тыс рабочих мест.
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#богородский городской округ
#экономика
#импортозамещение
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Экономист Скалкин: США обернули дефолт в свою пользу
Экономист Скалкин оценил риска дефолта в США из-за исторического госдолга
05 октября 2023, 14:09

Фото: IStock/rarrarorro

Госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России.
Однако доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин отметил, что американский долг хоть и больше российского, но меньше в сравнении с другими странами. В беседе с «Радио 1» он отметил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.
«Америка может объявить селективный дефолт какой-нибудь из стран, с которой у них есть разногласия. И этот дефолт уже был объявлен: антироссийские санкции и замораживание российских активов – это уже и есть дефолт, объявленный в сторону России. Получается, что Россия по этим ценным бумагам ничего не может получить. То есть дефолт в этом случае может быть использован как некое оружие, которое, по мнению американских деятелей политики, может и не повлиять на общее ухудшение экономической обстановки в стране», — заметил эксперт.
Скалкин подчеркнул, что а прошлом году экономика США сумели добиться профицита бюджета на 1,7 трлн долларов. Однако это сподвигло набрать ещё больше долгов.
«На самом деле это не профицит, а частичное уменьшение дефицита. То есть дефицит был около трёх триллионов, а потом стал на 1,7 меньше. Казалось бы, мы можем ожидать, что в нормальных условиях это приведет к уменьшению долга, но не тут-то было. Дело в том, что раз американская экономика добивается уменьшения первичного дефицита на крупную сумму, то это для них является сигналом, искушением брать ещё больше в долг», — добавил Владимир Скалкин.
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#сша
#россия
#экономика
#санкции
#долги
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Путин подчеркнул, что Россия создала в Бангладеш отрасль мирного атома
Путин: проект АЭС «Руппур» позволил Бангладеш создать отрасль мирного атома
05 октября 2023, 13:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с созданием АЭС «Руппур» Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома. Об этом Путин сообщил на церемонии завоза ядерного топлива.
Российский лидер подчеркнул, что сторона РФ готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. Он также отметил, что в Бангладеш создается не просто АЭС, а атомная отрасль.

По словам главы российского государства, с 2022 года на площадке атомной электростанции работает учебно-тренировочный центр для эксплуатационного персонала из Бангладеш.

Напомним, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина совместно приняли участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш, которая строится по российскому проекту. 

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#азс
#цены
#оборудование
#аэс
#кадры
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#рф
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Армения лидирует по объёму денежных переводов из РФ
05 октября 2023, 13:22

Фото: IStock/irgit

Объёмы денежных переводов из России в Армению по итогам августа резко возросли и достигли 32,8 млрд рублей.
Аналитики Центробанка Армении сообщают, что объёмы переводов из России в Армению в августе нынешнего года превысили показатели сентября 2022 года сразу на 467,9%.
 
В сравнении с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в Армению увеличились ещё более — на 560,4%.
 
В сентябре Армения вышла в лидеры по показателю переводов среди других постсоветских государств.

Ранее сообщалось, что армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги. 

«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.
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#армения
#россия
#деньги
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ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо
ФАС призвала нефтяные компании и частные АЗС снизить цены на топливо
05 октября 2023, 11:09

Фото: iStock/bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба России из-за снижения биржевых цен на нефтепродукты направила письмо независимым нефтяным компаниям и АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте ведомства.
ФАС выдвинула предупреждение о том, что, если меры не будут приняты, тогда ведомство будет расценивать это как нарушение антимонопольного законодательства. 

Ранее ФАС России по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.

Напомним, российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы. 

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#предупреждение
#проверки
#азс
#топливо
#фас
#цены
#нарушение
#расходы
#меры
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Forbes: «Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России
05 октября 2023, 04:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Газпром» вновь возглавил список самых прибыльных компаний России по версии журнала Forbes. Компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2022 года.
Также в тройке лидеров оказались «Ямал СПГ» с чистой прибылью 840,2 млрд рублей и «Роснефть", чистая прибыль которой в 2022 году составила 813 миллиардов. Топ-5 замыкают «Лукойл» (790,1 млрд руб) и «Новатэк» (640,4 млрд руб).

Места с шестого по десятое в списке наиболее прибыльных компаний России заняли «Норильский никель» (429,3 млрд руб), «Татнефть» (284,9 млрд руб), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд руб), крупнейший банк РФ — Сбербанк (270,5 млрд руб) и «Фосагро» (184,7 млрд руб).

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#компании
#газпром
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ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышенных цен на топливо
05 октября 2023, 01:59

Фото: Фотобанк Московской области

ФАС России возбудила уголовные дела против независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Соответствующая информация размещена на сайте российского правительства.
Ведомство по результатам проверки деятельности независимых АЗС и нефтяных компаний возбудило несколько антимонопольных дел по признакам завышения цен на топливо.

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#проверки
#азс
#топливо
#цены
#меры
#фас
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Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей
05 октября 2023, 01:25

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, вопрос обсуждается с заинтересованными органами власти и отраслевыми сообществами.

«Проведение добровольного эксперимента, как и прежде, не приведет к дополнительным затратам для его участников», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, там добавили, что во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.

Сейчас национальная система цифровой маркировки «Честный знак» распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу постановление о начале обязательной цифровой маркировки медицинских изделий, воды для детского питания, детских кресел-колясок, безалкогольных напитков и соков, а также биологически активных добавок (БАД) и антисептиков.

Ранее «Известия» сообщили об инициативе Минпромторга по цифровой маркировке игрушек. Сейчас это предложение обсуждается с бизнес-сообществом, а в августе министерство представит в кабмин доклад о проделанной работе. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр.

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#минпромторг
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