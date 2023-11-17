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Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»

РБК: Мишустин не поддержал сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»
17 ноября 2023, 12:23
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов для улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщает РБК.
Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность развития «Почты России» с помощью денежных средств от маркетплейсов.

Отмечается, что в ходе совещания, посвящённого развитию «Почты России», принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.


Отмечается, что Мишустин не поддержал идею Волкова о введении сборов с маркетплейсов, которые, вероятнее всего, были бы переложены на покупателей.

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#деньги
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На Украине заявили о банкротстве страны
Азаров: 75% бюджета Украины – это заемные или грантовые средства
17 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/alzay

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом, ввиду того, что 75% бюджетных денег представляют собой гранты или займы.
По его словам, кризис на Украине начался уже давно, при этом уже зафиксировано банкротство страны. Он объяснил, что оно проявляется в неспособности Украины самостоятельно пополнить свой бюджет.

«75% бюджета – это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро», - написал Азаров на своей странице в соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада.

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Экономист Ракша: повышение МРОТ выведет народ из бедности
Экономист Ракша напомнил, на что влияет повышение МРОТ в России
17 ноября 2023, 11:10

Фото: IStock/Timofey Zadvornov

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Сейчас его уровень — 16 242 рублей.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в эфире «Радио 1» напомнил, что к МРОТу привязаны некоторые социальные выплаты. Так, в 2024 году увеличатся пенсии, выплаты по уходу за детьми, компенсации по больничному и платежи беременным, поэтому большая часть населения выйдет и бедности, заявил эксперт. 
«Одна из основных целей и задач наших властей – это борьба с бедностью, а МРОТ у нас повышается по отношению к прожиточному уровню. Поэтому с 1 января, когда повысится МРОТ на 18,5 процентов, у нас большое количество людей выйдет из бедности, хоть и формально. И это будет большим достижением нашего правительства», — заметил Денис Ракша.  
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#экономика
#мрот
#социальные бедность
#россия
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В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
17 ноября 2023, 10:53

.Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны.
Закон о федеральном бюджете Госдума приняла на заседании 17 ноября. За документ отдали голоса 325 депутатов, против проголосовали 81, пишет «Парламентская газета». В постановлении к третьему чтению были определены приоритеты.

«Возрастает стоимость и эффективность каждого рубля, и особое значение приобретает парламентский контроль», — сказал Андрей Макаров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств, поддержки регионов.

«Когда мы вместе с Правительством с мая начинали работу над проектом бюджета, определили для себя, что он должен отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, решать вопросы развития и в полной мере обеспечивать все социальные обязательства государства», —заявил Вячеслав Володин.
По словам Володина, в 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа. Также продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов. Для этого выделяют 10 млрд рублей ежегодно.

Ранее Минфин США сообщил об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.

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#госдума
#новости
#бюджет
#экономика
#россия
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РФ удвоила вложения в госдолг США
17 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минфин США сообщает об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн.
РФ увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн, пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованные документы Минфина США.

Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.

В долгосрочные гособлигации российская сторона вложила $61 млн, а в краткосрочные — $12 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.

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#россия
#сша
#новости
#политика
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Более 20 иностранцев обратились за «золотыми визами» России
17 ноября 2023, 08:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Более 20 иностранных граждан обратились за упрощенным видом на жительство (ВНЖ) в России, об этом замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал в интервью для «Известия».
По его словам, подавшие заявку на так называемые «золотые визы» инвесторы из Китая, США, Германии и стран ближнего зарубежья готовы вложить в российскую экономику порядка 1,2 миллиардов рублей.

Вольвач заявил, что Минэкономразвития рассмотрело большинство из этих заявлений и направило положительные решения в министерство внутренних дел. Процедура оформления таких виз занимает около четырех месяцев. 

По словам эксперта, выдача «золотых виз» иностранным инвесторам - это не только шанс для развития экономики РФ, но и хорошая перспектива для привлечения в Россию высококвалифицированных кадров.  

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#инвесторы
#визы
#рф
#китай
#германия
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«Известия»: Аналитики сообщили о резком росте импорта одежды и обуви в Россию
16 ноября 2023, 23:18

Фото: iStock/jaturunp

В России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.

В итоге сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов  — одежды.

Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.

В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина пояснила изданию, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что с началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду. Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции.

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#одежда
#импорт
#обувь
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В Китае в будущем году появится первый шоу-рум с подмосковными товарами
16 ноября 2023, 22:43

Фото: Мининвест МО

В нескольких городах Китая откроют шоу-румы с подмосковными товарами. Первая подобная постоянная площадка площадью 5 тыс кв м появится в Шэньяне в следующем году, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы активно продвигаем концепцию развития шоу-румов подмосковных товаров в Китае. В мае 2024 года ланируем открыть постоянный шоу-рум площадью 5 тыс кв метров в городе Шэньян. Уже в декабре там появится временный шоу-рум площадью 800 квадратов», – отметила Зиновьева
Аналогичные площадки, возможно, откроются в дальнейшем в Пекине и Чунцине.

Зиновьева рассказала, что в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске прошла рабочая сессия на тему «Подмосковный бизнес: актуальные проблемы». Представители правительства Подмосковья, Мособлдумы, профессиональных объединений, руководство городских округов, инвесторы и экспортёры обсудили перспективы развития промышленности и предпринимательства в регионе. Главной темой стало продвижение взаимодействия Московской области с Китаем. 

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#мининвест мо
#экономика
#китай
#товары
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Предприятие из Орехово-Зуева расширяет производство складского оборудования
16 ноября 2023, 22:20

Фото: Мининвест МО

Завод «Стелкон» расширит производство складского оборудования. Фонд развития промышленности Московской области поддержал инвестпроект и одобрил компании заём более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Общий объём инвестиций в проект компании по расширению действующего производства составит около 190 млн рублей. Плановый срок реализации проекта – 2025 год. Расширение мощностей предприятия позволит дополнительно создать более 20 рабочих мест.
 
За счёт проекта компания расширит производственную линейку: на новом оборудовании будут выпускать мезонины и стеллажи для складских комплексов.
 
Предприятие «Завод Стелкон» расположен в городском округе Орехово-Зуево. Компания производит системы хранения для складских комплексов. В прошлом году инвестор открыл новое производство, а в 2023-м компании для расширения производства предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

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#мининвест мо
#производство
#орехово-зуево
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#московская область
#подмосковье
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Правительство повысит зарплаты бюджетникам
Мишустин: правительство выделит 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
16 ноября 2023, 17:42

Фото: сайт Кремля

Правительство выделит 5,5 миллиардов рублей для повышения заработных плат бюджетникам и социальные выплаты. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента», — сказал Мишустин.

При этом он уточнил, что данные средства также будут направлены на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

Председатель правительства напомнил о поручении президента России Владимира Путина, который поставил задачу увеличить зарплату работников бюджетной сферы. По словам Мишустина, на эти цели выделено уже порядка 31 миллиарда рублей.

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#мишустин
#активы
#рф
#зарплата
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