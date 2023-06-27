Мишустин поручил представить план развития финансирования IT-компаний

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Премьер-министр России поручил подготовить в правительство план развития венчурного финансирования IT-компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить план, содержащий меры по развитию венчурного финансирования IT-компаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Как стало известно, план должен быть подготовлен до конца сентября 2023 года.
Мишустин отметил, что подготовка плана необходима для создания и выведения на рынок российских конкурентноспособных программ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Мишустин призвал россиян объединиться вокруг Путина.
Как стало известно, план должен быть подготовлен до конца сентября 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Мишустин призвал россиян объединиться вокруг Путина.
Екатерина Коршунова