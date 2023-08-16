Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Минфину и Минтрансу с поручением о планировании субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
К таким выводам Мишустин пришёл во время беседы с представителями единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ в ходе рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
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