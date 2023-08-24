Мишустин предложил укрепить сотрудничество со странами ЕАЭС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил представить инициативы по сотрудничеству для лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заседание которого пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре.
Он заявил, что все соглашения о сотрудничестве необходимо внести в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов.
По словам Мишустина, это позволит обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономике.
За время существования Союза, наблюдается рост показателей в разных отраслях. Так взаимная торговля государств, входящих в Союз, почти достигла 90%. Наблюдается положительная динамика на рынке труда, в строительстве. Кроме того, Мишустин отметил, что в июне этого года количество безработных граждан сократилось на 11%.
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По словам Мишустина, это позволит обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономике.
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Анастасия Чинкова