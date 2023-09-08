Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. Об этом Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета.
Мишустин подчеркнул, что деловая активность страны идет по пути динамичного восстановления. Промышленное производство, в том числе, обрабатывающая промышленность внесли особый вклад в экономический рост государства.
По словам премьер-министра, в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Он также отметил, что хорошие показатели у металлургии, пищевой промышленности, производство одежды и других.
Ранее Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям.
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По словам премьер-министра, в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Он также отметил, что хорошие показатели у металлургии, пищевой промышленности, производство одежды и других.
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Екатерина Коршунова