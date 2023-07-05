Мишустин рассказал о росте реальных зарплат в 2023 году

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что рост реальной зарплаты в стране за четыре месяца составил 4,2%.
«Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2% Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%», — цитирует слова российского премьера Lenta.ru.
Мишустин добавил, что номинальная зарплата за четыре месяца при этом составила 11,4%.
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Диана Аванесян