Мишустин рассказал о росте российской экономики

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте ВВП. Экономический рост в России закрепляется, о чем говорит показатель валового внутреннего продукта. Показатель вырос на 2% за 7 месяцев 2023 года.
Об этом он рассказал на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
По мнению политика, бизнес приспосабливается к новым условиям, но всегда есть риски и нужно их учитывать. Также Председатель Правительства РФ заявил, что благодаря предпринятым совместно с Центральным банком мерам, удалось сохранить рабочие места и защитить бизнес. Мишустин добавил, что Показатель ВВП вырос за счет пищевой отрасли, оборонной промышленности и машиностроению.
Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, в конце сентября проект трехлетнего бюджета будет направлен в Госдуму.
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По мнению политика, бизнес приспосабливается к новым условиям, но всегда есть риски и нужно их учитывать. Также Председатель Правительства РФ заявил, что благодаря предпринятым совместно с Центральным банком мерам, удалось сохранить рабочие места и защитить бизнес. Мишустин добавил, что Показатель ВВП вырос за счет пищевой отрасли, оборонной промышленности и машиностроению.
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Алина Юрчак