Мишустин рассказал, во сколько обойдётся ремонт морского порта в Мариуполе

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Кроме того, глава кабинета министров заявил, что деньги будут выделены на восстановление всей инфраструктуры порта, в частности, железнодорожного депо, электроподстанций, автодорог и складских помещений.
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