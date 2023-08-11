Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам первого полугодия Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в сфере экономики. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
Напомним, ранее Мишустин заявил о том, что на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения будет выделено 15 миллиардов рублей. Отмечается, что будут отремонтированы маршруты в кварталах и дворах, которыми люди пользуются ежедневно. По словам Мишустина, около 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Премьер-министр отметил, что принятое решение сделает дороги более комфортными для поездок и удобными для пешеходов.
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