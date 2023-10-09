Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.
На формирование и актуализацию наборов данных, которые востребованы в коммерческом обороте, будет направлено 250 миллионов рублей. Мишустин добавил, что запланирована еще одна волна финансирования исследовательских центров в области искусственного интеллекта.
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