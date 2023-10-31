Мишустин заявил об увеличении показателя ВВП России почти на 3%

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Внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Об этом в ходе совещания по вопросам экономики сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития.
По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.
Ранее президент РФ Владимир Путин прогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей.
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По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.
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Анастасия Чинкова