Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга после аудита

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Молдавия согласна выплатить задолженность в размере 8,6 миллиона долларов из заявленных «Газпромом» 709 млн. Об этом сообщает министр энергетики республики Виктор Парликов.
Осенью представители «Газпрома» сообщили, что основной долг Молдавии составляет 433 млн долларов, а остальная сумма является штрафом за просрочку платежей. Как заявляет Парликов, аудиторы не получили документы, подтверждающие долг перед «Газпромом» на сумму 276 миллионов.
Кроме 8,6 миллиона долларов аудиторы предложили «Молдовагазу» оспорить остальную часть в суде.
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«Это не означает, что их нет, может быть они есть где-то в «Газпроме», но их не предоставили», — прокомментировал Парликов.
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Алина Юрчак