Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

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Молдавские фермеры настаивают на введении режима чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за проблем с погашением кредитов. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.
Сообщается, что у большинства фермеров банки конфисковали имущество из-за непогашенных кредитов.
По словам многочисленных фермеров, если их жалобы не будут удовлетворены в ближайшую неделю, то они выйдут на протесты вместе с сельскохозяйственной техникой. Во время Республиканского конгресса аграриев фермеры приняли резолюцию, согласно которой необходимо признать их неплатежеспособность.
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«Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами», — пояснил Мирзенко.
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Екатерина Коршунова