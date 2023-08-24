Молодым людям с особенностями здоровья помогают создать бизнес в Подмосковье

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье завершился второй сезон акселератора проектов «Безграничная молодёжь», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Цель программы – дать возможность талантливым молодым людям, в том числе с особенностями здоровья, проявить себя в предпринимательстве, получить помощь в разработке собственного проекта от опытных бизнесменов.
«Нам важно создать все условия для поддержки бизнеса. Так, молодые предприниматели до 25 лет могут претендовать на гранты от 100 до 500 тыс рублей. Средства можно вложить, например, в аренду, ремонт, оборудование. Кроме того, молодые предприниматели могут бесплатно обучаться и повышать квалификацию за счёт средств центра «Мой бизнес», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Участники акселератора – молодые люди из Подмосковья в возрасте от 16 до 24 лет. Наставниками выступают предприниматели и бизнес-тренеры, которые помогают участникам создавать проект с нуля или дорабатывать существующий.
В сентябре в 13 регионах России стартует третий сезон акселератора «Безграничная молодёжь» для детей 15-17 лет с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Российского движения детей и молодёжи.
Читайте также:
Подмосковное Ступино будет развивать породнённые отношения с китайским Циндао
В Дмитрове откроют производство резиновой крошки за 114 млн рублей
В ОЭЗ «Дубна» создадут современное производство лекарств
Лора Луганская