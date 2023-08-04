Мосбиржа: Курс евро впервые за несколько месяцев превысил 104 рубля

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Главный аналитик ПСБ Денис Попов объяснил, что процесс ослабления рубля связан с повышенным интересом на валюту у крупных покупателей. Так, доля покупателей в конце июня выросла в два раза по сравнению с показателями начала месяца.
Ранее сообщалось, что курс доллара также поднялся и достиг отметки в 95 рублей. Последний раз такие данные отмечались Мосбиржей 28 марта 2022 года.
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