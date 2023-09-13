Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке

Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Московская биржа сообщила, что торги на срочном рынке приостановлены с 9:30 по Москве из-за сбоя торгово-клиринговой системы. Время возобновления торгов Мосбиржа сообщит позже. Информация об этом указана в официальном сообщении.
«Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно»,— сообщили в Мосбирже.Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуют деривативами: фьючерсами и опционами.
Читайте также:
Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным
Греф рассказал россиянам, как лучше хранить сбережения
Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
Алина Юрчак