Мошенники продолжат «собирать жатву», пока россияне не освоят финансовую грамотность

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Эльвира Набиуллина заявила, что аферисты будут «собирать свою жатву» до тех пор, пока люди не освоят финграмотность
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что пока россияне не научатся базовым принципам финансовой грамотности, телефонные мошенники продолжат «собирать свою жатву», передает РИА Новости.
В ее выступлении на IX конгрессе «Волонтеров финансового просвещения» было отмечено, что россияне практически каждый день сталкиваются со звонками мошенников и потерей денег.
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«Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью», — рассказала Набиуллина.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как хранить сбережения.
Екатерина Коршунова