Московская область установила рекорд по сбору зерновых и зернобобовых

Фото: Минсельхозпрод МО
Аграрии Подмосковья 26 сентября побили рекорд прошлого года по сбору зерна. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«В 2022-м у нас было произведено 680 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур. Тогда мы превысили показатели за весь период СССР. Сегодня, 26 сентября 2023 года, этот уровень достигнут с убранных 94% площадей. Таким образом, второй год подряд для нас рекордный», – пояснил Филимонов.Прогноз производства в этом году, по его словам, составляет более 720 тыс тонн. Это на 6% больше, чем в 2022-м.
По словам Филимонова, сейчас зерновые и зернобобовые собраны на общей площади 169 тыс га. Средняя урожайность составила 39,8 центнеров на га.
Читайте также:
В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков
Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали побратимами
В Подмосковье за год увеличили сбор тепличных овощей на 23%
Лора Луганская