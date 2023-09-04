Московская область вышла на первое место в России по экспорту напитков

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Подмосковные производители за семь месяцев 2023 года экспортировали около 152 тыс тонн напитков. Это позволило региону стать лидером в России по объёмам экспорта этого вида продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Московская область экспортировала напитков на114,1 млн долларов. Больше всего подмосковных напитков поставлялось в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. При этом с начала года на 255% увеличился экспорт в Узбекистан, на 191% возросли поставки в Молдавию, на 160% – в Индию», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что регион поставляет за границу как алкогольные, так и безалкогольные напитки – минеральные воды, безалкогольное пиво, фруктовые соки.
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Лора Луганская