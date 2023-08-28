Московская область вновь вошла в топ-3 рейтинга регионов по рынку труда

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье заняло третье место в рейтинге российских регионов по рынку труда. На первых двух позициях оказались Москва и Санкт-Петербург.
Провели исследование и подготовили рейтинг эксперты РИА Новости. Рейтинговый балл рассчитывался по итогам 2022 года. Он позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для потенциального сотрудника для трудоустройства и дальнейшей работы.
Согласно исследованию, лидерами рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 95 из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,6 баллами.
При расчёте были проанализированы восемь показателей. Эксперты отмечают, что для лидеров рейтинга характерен высокий уровень социально-экономического развития: высокие зарплаты, большая ёмкость рынка труда и низкая безработица.
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Согласно исследованию, лидерами рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 95 из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,6 баллами.
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Лора Луганская