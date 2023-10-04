Московская область вошла в тройку лучших экспортеров страны

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» Московская область вошла в тройку лучших.
«Для экономики Подмосковья экспорт имеет большое значение, а для самих компаний это дополнительная возможность развиваться, увеличивать свой потенциал, выходить на новые рынки. Несмотря на санкции и ограничения, наши компании продолжают показывать хорошие результаты – в прошлом году объем экспорта вырос с 11 до 13,6 млрд долларов», - поделился Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в этом году заявку на премию подали более 1500 компаний , в числе которых 63 из Подмосковья.
Кроме этого, компания «ТрансКонтейнер», стала второй в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди крупного бизнеса. Она специализируется на контейнерной железнодорожной логистике.
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Мира Полтева