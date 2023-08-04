Московская область занимает второе место в России по числу самозанятых

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Подмосковье занимает сейчас в России второе место по числу самозанятых. Их в регионе насчитывается более 570 тыс, сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Московская область была одним из первых четырёх регионов, где режим самозанятости стартовал как пилотный проект. С тех пор число жителей, работающих в этом статусе, постоянно растёт», – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.По словам депутата, статус самозанятого пользуется популярностью у молодёжи. Подмосковье занимает в стране третье место по количеству самозанятых подростков от 14 до 18 лет. Зарегистрировано уже 7,3 тыс представителей этой категории.
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Лора Луганская