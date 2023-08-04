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Московская область занимает второе место в России по числу самозанятых

04 августа 2023, 22:11

Фото: Фотобанк МО

Подмосковье занимает сейчас в России второе место по числу самозанятых. Их в регионе насчитывается более 570 тыс, сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«Московская область была одним из первых четырёх регионов, где режим самозанятости стартовал как пилотный проект. С тех пор число жителей, работающих в этом статусе, постоянно растёт», – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.
По словам депутата, статус самозанятого пользуется популярностью у молодёжи. Подмосковье занимает в стране третье место по количеству самозанятых подростков от 14 до 18 лет. Зарегистрировано уже 7,3 тыс представителей этой категории.

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#экономика
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#самозанятые
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#тарас ефимов
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#московская область
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Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»
04 августа 2023, 19:42

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил ежегодное мероприятие «День поля». Вместе с депутатом Госдумы Александром Коганом он поздравил с 35-летием сельхозпредприятие «СеДеК».
Компания демонстрирует пример динамичного развития в семеноводстве, выращивании овощей, озимых и яровых культур. Сегодня она является одной из ведущих в аграрной отрасли не только муниципалитета, но и всей страны.
«Развитие сферы сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности – эти цели в качестве сверхзначимых назвал губернатор Андрей Воробьёв. Масштабы компании «СеДеК» поражают. Основное направление её работы – возделывание высокорепродуктивных сортов картофеля, пшеницы, сортоиспытание семян, выращивание различных видов овощей, зелени и фруктов», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что аграрии находятся в постоянном поиске, ведя испытания и эксперименты на Каширской земле

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На сырном фестивале в Подмосковье ждут более 100 тыс гостей


 

#кашира
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#семена
#овощи
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Воробьёв: в Подмосковье – около 800 фермеров, и с каждым стараемся быть на связи
04 августа 2023, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задача властей Подмосковья – поддержать фермеров и дать им дополнительную возможность реализовывать свою продукцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал открытие в Истре восьмого по счёту гастрономического фестиваль, который проходит при поддержке главы региона.
«Наша главная задача – поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы об их качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей. Для этого мы когда-то и придумали этот фестиваль. Здесь каждый может найти покупателей, новых партнёров и поставщиков. Всего в Подмосковье – около 800 фермеров. Мы стараемся всегда быть с ними на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы», – отметил губернатор.
По его словам, в Московской области стараются создавать благодатную почву для работы аграриев.
«Например, мы предоставляем им землю от 10 до 200 га. Начинали с трёх муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступно более 30 видов субсидий. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капитальное строительство и модернизацию», – перечислил Андрей Воробьёв.
В этом году для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий будет выделено более 5 млрд рублей. Господдержку в регионе ежегодно получают около 300 аграриев.
 
Среди таких мер – предоставление земли безвозмездно на срок до шести лет по программе «Подмосковные 10 гектаров», а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Программа действует на 26 территориях. Сельхозпроизводителям предоставляют и гранты на развитие семейной фермы.
 
В этом году на фестиваль в Истринской сыроварне приехали более 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов России и из Белоруссии. Фестиваль продлится до 6 августа.

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#сырный фестиваль
#фермерские хозяйства
#истра
#андрей воробьёв
#губернатор
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
#аграрный сектор
#поддержка
#экономика
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Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года
04 августа 2023, 18:33

Фото iStock/Oakozhan

Курс доллара на Московской бирже превысил 96 рублей, это произошло впервые с марта 2022 года. Информация следует из данных Московской биржи.
Таким образом, курс доллара расчетами «завтра» на 17.50 по московскому времени растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля. При этом курс евро поднялся выше 106 рублей.

При этом Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.

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#евро
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#рост
#банк россии
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ЦБ повысил курс доллара, евро и юаня на 5-7 августа
04 августа 2023, 16:31

Фото: iStock/ipopba

Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.

Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.

Ранее Московская биржа передавала данные о том, что курсы доллара и евро впервые превысили показатели марта прошлого года, достигнув отметок 95 и 104 соответственно. Курс юаня также поднялся до 13,235 рублей.  

Кроме того, ранее стали известны причины ослабления рубля. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, этот процесс связан с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.

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#евро
#доллар
#курс
#рост
#биржа
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Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет
04 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/ffikretow

Активность китайского бизнеса на рынке сделок в США упала до самого низкого за последние 17 лет уровня. Причиной этого стали геополитическая напряженность и обострение двусторонних отношений.
Объем китайских сделок в Соединенных Штатах в текущем году составил всего 221 миллион долларов, что является самым низким показателем с 2006 года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической платформы Dealogic. Отмечается, что в прошлом году этот показатель составлял 3,4 миллиарда долларов. Также снизился объем китайских капиталовложений в сделки в Германии. В этом году он составил 189 миллионов долларов, что является минимальным показателем за прошедшее десятилетие.

Отношения между КНР и США значительно ухудшились в этом году. Между двумя мировыми державами существует множество разногласий по ключевым вопросам геополитики, безопасности, науки и технологий, а также по актуальным международным и региональным вопросам. Беспокойство Китая вызывает также военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайванем.

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#сша
#сотрудничество
#данные
#сделки
#отношения
#китай
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Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний
04 августа 2023, 16:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные компании должны будут разово выплачивать налог на сверхприбыль размером в 10%.
Таким образом, данный закон вступит в силу 1 января 2024 года, а налог должен быть выплачен компаниями не позднее 28 января того же года. Предполагается, что сумма выплат составит около 300 млрд рублей.

Налог на сверхприбыль должны будут выплатить компании, чей доход за 2021 и 2022 годы превысил 1 млрд рублей. 

При этом есть и исключения. Налог не будут платить предприятия малого и среднего бизнеса, организации, которые уже выплачивают сельхоз налог, а также те, которые начали свою деятельность после 1 января 2021 года.

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#закон
#компании
#совет федерации
#предприятия
#налог
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Эксперт Плугов заявил о возможном подорожании гречки к зиме
04 августа 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/Olena Vasylieva

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил, что цены уже грядущей зимой могут вырасти в 1,5 раза из-за ослабления курса рубля в следствие санкций, а также сезонности.
«Гречка очень подвержена сильным ценовым колебаниям. Пока идут низкие объёмы производства, формируется нехватка продукта, и цены растут. Потом её начинают производить в больших объёмах, на рынке появляется избыток гречки, и цены на неё падают. И так почти каждый год», — пояснил в беседе с NEWS.ru Плугов.

Он добавил, что незначительное удорожание продукта может наблюдаться уже к сентябрю.

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#цены
#гречка
#экономика
#продукты
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Во Вьетнаме начали работать карты «Мир»
04 августа 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Во Вьетнаме начали работать платёжные карты российской системы «Мир». Об этом ТАСС сообщили в Совете участников Вьетнамско-Российского банка (ВРБ).
Уточняется, что с помощью карты «Мир» можно оплачивать товары в магазинах и торговых центрах, где установлены pos-терминалы ВРБ, а также снимать наличные.

В настоящее время во Вьетнаме установлено 20 банкоматов ВРБ и 350 терминалов для оплаты.

Кроме того, представители ВРБ сообщили об активной работе по расширению действия платёжной системы во Вьетнаме. Рассматривается сотрудничество с остальными местными банками.

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#россия
#банковская карта
#мир
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Фермеры из почти 50 регионов собрались на гастрономический фестиваль в Истре
04 августа 2023, 15:27

Фото: Минкульт МО

Более 350 фермеров из 49 российских регионов собрались на гастрономическом фестиваль, который открывается сегодня на Истринской сыроварне Олега Сироты. Он продлится до 6 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры и туризма.
Помимо фермеров, на фестиваль приехали представители 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, в Истру прибыли производители из Белоруссии. 
Для детей организовали батутный городок, будут проводиться активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла. Также ребятам предложат аквагрим и катание на лошадях. На мини-ферме можно будет познакомиться с животными. 
 
Кроме того, на фестивале будут открыты пункты приёма пластиковых крышек, которые затем отправят на переработку. Вырученные от сдачи пластика деньги пойдут на благотворительность. Также будет открыт пункт приёма одежды для нуждающихся. 
 
Автобусы Мострансавто с 9 до 21 часа будут бесплатно перевозить гостей в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно.

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#сырный фестиваль
#истра
#фермер
#олег сирота
#подмосковье
#московская область
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