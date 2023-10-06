Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России

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В МИД РФ сообщили о том, что Россия в ответ на просьбу Армении начала поставки Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов.
Сообщается, что Ереван почти выбрал утвержденный на этот год баланс. В МИД России добавили, что Москва «пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в 2013 году межправительственного соглашения», при том, что в сентябре был введен временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из РФ.
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