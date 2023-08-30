Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна

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Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Напомним, политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова