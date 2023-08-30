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Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна

30 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудят график контактов на высшем уровне. По словам Захаровой, министры проанализируют ситуацию в регионе и на Украине, а также обсудят состояние сотрудничества между РФ и Турцией. Отмечается, что визит турецкого министра Фидана продлится с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.

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#рф
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Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс
30 августа 2023, 16:43

Фото: iStock/bizoo_n

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс.
Новак отметил, что власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Напомним, председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.

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#россия
#правительство
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«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
30 августа 2023, 14:30

Фото: iStock/Yelantsevv

Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрэнерго».
В компании отметили, что 30 августа Киев импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в часы до начала вечернего максимума. В этом месяце «Укрэнерго» многократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других государств для покрытия спроса электроэнергии.

В понедельник, 28 августа максимум потребления на 1,2% превысил показатели 21 августа. В организации уточнили, что вечером этого дня пришлось потребовать экстренной помощи Польши и Румынии, которая передала 1200 МВт/ч.

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Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах
30 августа 2023, 14:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%, при этом вдвое увеличен выпуск компьютеров и оптики.
Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10% по результатам за 2023 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.

Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил более 50 %.

«У нас ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичной продукции, например, производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фарме, и в машиностроении, в авиапроме. В Дубне, например, уже запущено и работает крупнейшее производство беспилотной техники компании «Кронштадт» с инвестициями более 8 миллиардов рублей. Там же компания «Ядро Фаб Дубна» запускает производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных. Инвестиции в проект — 11 миллиардов рублей. В ближайшее время будет реализован проект компании «Газпром СПКА» по производству спутников в Щелково. Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня — в условиях санкций, и дальше этот процесс будет ускоряться», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Ступино работает производство компании S7 Group, на котором разрабатывается и собирается новый отечественный тренировочный самолет, который, будет в ближайшее время представлен широкому рынку. 


В Орехово-Зуево работает компания «Тонар», которая занимается выпуском компонентов для прицепной техники

А компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи в Сергиево-Посадском городском округе, которое раньше в РФ не производилось вовсе. 

Предприятие «Технопарк Импульс» в Домодедово выпускает уникальные гидромолоты.


Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.

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В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.

В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
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В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства
30 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%.
По данным за 2023 год, Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10%, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения. 

Меры поддержки введены с учётом ориентированности предпринимателей к сферам, которые ранее не рассматривались для инвестиций, так как имелась сильная конкуренция со стороны западных производителей.
«Индекс промпроизводства в Подмосковье за семь месяцев 2023 года прибавил больше 10%. И наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный Инвестпортал», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области. 
«Изначально задача была простимулировать производство импортозамещающей продукции. Однако мы видим, что многие компании не просто замещают, а выводят на рынок уникальную продукцию, в том числе и не имеющую аналогов. Это высокотех во всех смыслах — это и сами роботизированные, высокотехнологичные производства, и продукция, выпускаемая на этих предприятиях. Сегодня у нас уже реализовано порядка 50 импортозамещающих проектов, более 100 в стадии реализации и мы постоянно расширяем этот список», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 
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В Московской области сейчас строят 154 объекта промышленности в 43 городских округах.

Для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный курс по бизнес-планированию.

В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.
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В России поддержали инициативу о самозапрете граждан на выдачу им кредитов
30 августа 2023, 10:17

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) поддержала инициативу, которая даст россиянам возможность запрещать себе выдачу кредитов.
Газета «Ведомости» пишет, что законопроект был внесён на обсуждение группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле нынешнего года.
 
Согласно документу, гражданин может установить себе запрет на оформление займов в банках, в микрофинансовых организациях. Снять запрет будет возможно по прошествии определенного времени. Установление запрета на выдачу кредитов позволит сократить число мошеннических преступлений. В 2022 году со счетов россиян украли 15 млрд рублей, часть этих денег была оформлена в кредит. 

Новый заградительный рычаг способен серьёзно усложнить распространение мошеннических схем.

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#кредит
#кредиты
#банки
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Lenta.ru: Экономист Беляев предупредил, что доллар может опять вырасти до 100 рублей уже в октябре
30 августа 2023, 06:10

Фото: iStock/Baris-Ozer

В октябре 2023 года доллар снова может пробить отметку в 100 рублей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Сейчас доллар уже 95-96, значит, в сентябре мы увидим 98 <...>Если Центробанк решит сдержать рост доллара <...> повышением ключевой ставки, то он таким образом только усугубит падение рубля по отношению к доллару», — выразил уверенность эксперт.

По мнению Беляева, сохранение Центробанком нынешней денежно-кредитной политики может привести только к долгому и монотонному снижению курса рубля. И уже в октябре за 1 доллар могут вновь давать по 100 рублей.

Ранее финансист Михаил Задорнов заявил, что одной из причин ослабления рубля является переизбыток индийских рупий, полученных Россией от продажи нефти. Однако Беляев в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, заявив, что курс рубля связан с внутренним состоянием экономики.


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#доллар
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#экономика
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Bloomberg: Промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа
30 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/artJazz

Обозреватель Хавьер Блас заявил, что Европа благодаря промышленному кризису может справиться с нехваткой газа. Об этом пишет Bloomberg.
По его словам, европейским энергоемким компаниям приходится сокращать производство или закрываться в связи с ростом цен на энергоресурсы.

«Охвативший континент производственный кризис — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?», — говорится в публикации.

Блас также привел прогноз Morgan Stanley, согласно которому в Европе совокупный объем спроса на газ будет на 15% ниже среднего показателя за последнее пятилетие. Обозреватель добавил, что европейские страны ожидает значительный спад в производственном секторе и долговременный спад экономического роста в качестве платы за спасение от энергетического кризиса.

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#европа
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В Подмосковье появится ещё один дилерский центр «Камаза»
29 августа 2023, 21:59

Фото: Istockphoto / Aleksei Savin

В городском округе Домодедово появится автотехцентр по продаже и обслуживанию транспортных средств. Первый этаж займёт дилерский центр «Камаза», сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход строительства.
«Строящийся объект станет 18-м дилерским центром крупнейшего производителя тяжёлых грузовых автомобилей России в Подмосковье. На площади более 5 тыс кв м возведут трёхэтажное здание. Помимо продажи, там организуют техобслуживание отечественных и иностранных большегрузов», – говорится в сообщении. 
Сейчас застройщик ООО «Майер Групп» устанавливает монолитные несущие конструкции подземной и металлоконструкции надземной части здания.
 
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#экономика
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#грузовик
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#домодедово
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
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В Подольске в 2027 году появится новое кофейное производство
29 августа 2023, 20:23

Фото: Istockphoto / Schwede-Photodesign

В городском округе Подольск откроют новое кофейное производство. О строительстве комплекса полного цикла производства кофейной продукции. Главгосстройнадзор Московской области известил застройщик – ООО «Арабика». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Комплекс площадью более 18 тыс кв м будет включать корпуса производства кофейной продукции, обжарки кофе и обеспечивающую инфраструктуру. Мощность производства составит без малого 46 тонн в сутки. 
 
Продукция компании представлена кофе в зёрнах, молотым и растворимым, а также сухими растворимыми смесями какао. Основные процессы на предприятии автоматизированы. 
 
Завершить строительство комплекса планируют в I квартале 2027 года. Всего в регионе действуют расположены завода по производству кофе: в Рузе, Балашихе и Мытищах.

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