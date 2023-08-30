Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна

Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.