Мособлдума начала работу над проектом бюджета Московской области

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской областной думе начали плановую работу над документом проекта бюджета Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В документ проекта бюджета Подмосковья перед его принятием внесут правки комитеты и фракции регионального парламента.
14 ноября пройдут публичные слушания, где общественные представители выскажут свои предложения. Слушания пройдут в Мособлдуме.
Кроме этого, больше половины средств будет направлена на реализацию социальных программ и наказов подмосковных жителей.
Стоит отметить, что приоритетным направлением является поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий, членов их семей.
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14 ноября пройдут публичные слушания, где общественные представители выскажут свои предложения. Слушания пройдут в Мособлдуме.
Стоит отметить, что приоритетным направлением является поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий, членов их семей.
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Мира Полтева