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Мособлдума подняла базовый размер арендной платы за подмосковную землю

21 сентября 2023, 14:55
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличен на 2024 год на 4%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.

«Базовый размер арендной платы не поднимался несколько лет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на арендаторов. Но на сегодняшний день по экономическим показателям он должен быть выше. Мы увеличиваем его только на уровень инфляции, прогнозируемый Минэкономразвития России», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Размер арендной платы – один из главных источников дохода муниципалитета. Его устанавливают ежегодно. Он применяется для расчёта показателей консолидированного бюджета и бюджета муниципальных образований.

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Разведение племенной птицы вошло в перечень для импортозамещения в Подмосковье
21 сентября 2023, 14:44

Фото: Istockphoto / Ksenia Shestakova

Перечень для импортозамещения в Московской области пополнили разведение племенной птицы и деятельность инкубаторов. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Перечень дополнен двумя видами деятельности. Теперь организации, занимающиеся разведением племенной птицы, смогут получить все меры поддержки в рамках импортозамещения. Это земля за рубль, льготные кредиты и другие меры. Это поможет снизить сроки окупаемости проектов в сфере птицеводства, повысить инвестиционную привлекательность региона», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Таким образом, теперь в перечень будут входить 29 видов предпринимательской деятельности.

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Подмосковным производителям минеральных вод теперь положена господдержка
21 сентября 2023, 14:31

Фото: Мособлдума

Производители минеральных вод из Московской области теперь смогут воспользоваться мерами господдержки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«В Подмосковье – более 200 организаций, которые занимаются добычей и реализацией минеральных питьевых вод. Теперь предприятия этого сегмента смогут получать меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса Подмосковья. Ранее такой возможности у них не было», – заявил председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.
Узнать обо всех мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно на Инвестиционном портале Московской области. Подать заявку на получение мер поддержки предприниматели могут через этот портал, а также портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Bloomberg: Египет отказался от закупок российского зерна
21 сентября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. Причиной стало несогласие с ценой, которую предложила российская сторона.
Египет еще в начале сентября заявлял о намерении закупить в России 480 миллионов тонн пшеницы, сообщает Bloomberg. Министр снабжения страны Али Эль-Мосильхи сообщил, что цена сделки составляет 270 долларов за тонну, включая фрахт. Однако эта цена оказалась ниже неофициального минимума, установленного российской стороной, поэтому Москва заблокировала поставку. В итоге почти полмиллиона тонн зерна Египет закупит в Болгарии и Франции.

Египетское руководство через несколько дней объявило, что трейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения. В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.

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Германия нарастила закупки нефти из России через Индию в 12 раз
21 сентября 2023, 09:41

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Германия продолжает скупать российские углеводороды всеми возможными способами, вопреки любым санкциям. На покупку газойля, используемого для изготовления дизельного или печного топлива, Берлин в 2023 году израсходовал 451 миллион евро.
Показатели экспорта российской нефти в августе нынешнего года вернулись к максимуму 2022 года. А в сентябре аналитики прогнозируют рост доходов от продажи черного золота на 14%. За 2022 год с западных рынков на восточные было перенаправлено около 40 миллионов тонн нефти, а доля российской нефти в импорте стран Евросоюза сократилась до 23,3%.

Однако во всем мире научились тщательно скрывать происхождение нефти и нефтепродуктов. Небольшие партии соединялись друг с другом и образовывали в итоге крупную поставку. Несмотря на эмбарго ЕС, Германия, используя обходные пути, продолжает закупку российских углеводородов. С начала 2023 года объем нефти, попавший в ФРГ через Индию, увеличился в 12 раз. Страны запада вынуждены хитрить и переплачивать, чтобы обойти свои собственные запреты и правила.

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#германия
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#ес
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АККОР: Свинина в России может подорожать на 10-20% из-за АЧС
21 сентября 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Samoilov

В ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт.
Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм, передают «Известия». Кроме вышеназванных причин, рост стоимости свиного мяса связан также с увеличением издержек производителей, в том числе логистических из-за подорожания топлива.

Кроме того, аграрии считают несправедливым, что свинина стоит столько же, сколько курица, которая должна быть самым дешевым мясом. В некоторых регионах зафиксировано появление в продаже мяса, зараженного вирусом АЧС. В текущем году зафиксированы 64 вспышки этого заболевания на территории России. В отличие от прогноза фермеров, в Национальном свином союзе считают, что рост цен на мясо останется в пределах инфляции — на уровне около 5%.

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#мясо
#цены
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#заболевания
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Уже 586 тыс предпринимателей работают в Подмосковье в статусе самозанятых
20 сентября 2023, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число самозанятых в Подмосковье за лето увеличилось более чем на 44 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе уже 586 тыс предпринимателей работают в этом статусе. В летний период в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тыс самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. То есть рост составил 22%», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что в Московской области до конца года продолжается приём заявок на субсидии при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку на 500 тыс рублей наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут и самозанятые.

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#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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Денег нет, но вы держитесь — намекнули Зеленскому в США
Американский политик Дональдс: у конгресса нет денег для Зеленского
20 сентября 2023, 18:47

Фото: iStock/Andrii Atanov

Член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что Зеленский приехал в США не вовремя, так как у конгресса нет денег для Украины. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
«Сейчас «не лучшее время» для визита Зеленского в США. Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», — приводят слова политика Дональдса «Аргументы Недели».

Напомним, ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. С начала текущего года, государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

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#сша
#деньги
#политика
#дефицит
#минфин
#переговоры
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Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля
20 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/SSV-Photo

Российское правительство занимается разработкой мер, которые будут направлены на восстановление валютного контроля в стране. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, меры, которые будут предприняты, позволят контролировать отток капитала, который идет через дружественные России страны.
 
Называть конкретные меры Моисеев не стал, отметив, что идет их обсуждение, но то, как они будут реализованы пока не известно. Он также отметил, что введенные рычаги смогут сдерживать волатильность курса и стабилизировать ситуацию на рынке. После того, как разработка мер завершится, они будут представлены россиянам, отметил заместитель министра. 

Прежде сообщалось, что названы условия, при которых доллар взлетит. 

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#рф
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Африка отказывается от российского рубля
ЦБ: В июле 2023 года Африка практически не рассчитывалась с РФ в рублях
20 сентября 2023, 10:30

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Страны Африки стали реже платить за поставки товаров в рублях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику ЦБ РФ.
Отмечается, что страны африканского континента отдают предпочтение расчетам в валютах «дружественных стран». Уровень оплаты в таких денежных единицах составил 78,8%, что является рекордным показателем. 
 
Использование доллара сократилось до 8,5%. Статистические данные говорят, что снижение оплаты в рублях произошло после резкого подорожания доллара. 

Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал инфляцию главной проблемой российской экономики. Он также отметил, что рубль необходимо укреплять, а ситуацию на рынке стабилизировать. 

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