Мособлдума подняла базовый размер арендной платы за подмосковную землю

Фото: Мособлдума
Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличен на 2024 год на 4%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Базовый размер арендной платы не поднимался несколько лет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на арендаторов. Но на сегодняшний день по экономическим показателям он должен быть выше. Мы увеличиваем его только на уровень инфляции, прогнозируемый Минэкономразвития России», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.Размер арендной платы – один из главных источников дохода муниципалитета. Его устанавливают ежегодно. Он применяется для расчёта показателей консолидированного бюджета и бюджета муниципальных образований.
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