Мособлдума расширит перечень импортозамещающих отраслей в осеннюю сессию

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В начале осенней сессии Московская областная дума рассмотрит законопроект о расширении перечня импортозамещающих отраслей в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Сейчас мы уделяем особое внимание теме импортозамещения. В первую очередь это касается сферы сельского хозяйства. В нынешних условиях нам необходимо продолжать развивать собственное производство и уменьшать зависимость от импорта в сфере птицеводства. Поэтому в начале сессии мы планируем рассмотреть законопроект, который расширит перечень отраслей для импортозамещения, включив в него разведение племенной сельскохозяйственной птицы и работу инкубаторов для птицеводства», – сказал Брынцалов РИА Новости.Он добавил, что все полученные на встречах пожелания жителей Подмосковья лягут в основу бюджета региона на 2024 год.
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Лора Луганская