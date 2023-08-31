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Мособлдума расширит перечень импортозамещающих отраслей в осеннюю сессию

31 августа 2023, 14:08
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

В начале осенней сессии Московская областная дума рассмотрит законопроект о расширении перечня импортозамещающих отраслей в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Сейчас мы уделяем особое внимание теме импортозамещения. В первую очередь это касается сферы сельского хозяйства. В нынешних условиях нам необходимо продолжать развивать собственное производство и уменьшать зависимость от импорта в сфере птицеводства. Поэтому в начале сессии мы планируем рассмотреть законопроект, который расширит перечень отраслей для импортозамещения, включив в него разведение племенной сельскохозяйственной птицы и работу инкубаторов для птицеводства», – сказал Брынцалов РИА Новости.
Он добавил, что все полученные на встречах пожелания жителей Подмосковья лягут в основу бюджета региона на 2024 год.

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#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#импортозамещение
#экономика
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Аналитик Юшков спрогнозировал сохранение цены на нефть Brent
31 августа 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/PhonlamaiPhoto

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на нефть марки Brent сохраниться в диапазоне $80-90.
«Цены на нефть стабилизировались. Я прогнозирую цены на нефть в коридоре $80-90, внутри они будут колебаться. В целом такой диапазон устраивает страны альянса ОПЕК+. Для этого они и сокращали квоты на добычу нефти», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.

Он пояснил, что нынешний рост цен был обусловлен сокращением Саудовской Аравией добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки. Специалист отметил, что слишком высокая стоимость энергоресурса никому не нужны, поскольку это будет давить на мировой рынок.

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#нефть
#цены
#энергетика
#экономика
#прогноз
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ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов
В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года
31 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что аналитики ВТБ считают, что РФ будет длительное время жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых. Об этом Пьянов сообщил журналистам.
По словам Пьянова, снижение ключевой ставки раньше середины следующего года не ожидается. Он отметил, что период жизни со ставкой в размере 12% сравним с 2015 годом.

Пьянов подчеркнул, что экономические агенты в РФ, в том числе в сфере ценообразования, предполагают, что ключевая ставка в 12% долго не продержится. 

Ранее сообщалось, что в свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.

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#ключевая ставка
#снижение
#рф
#банк
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«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки
Государство и бизнес заплатят миллиарды рублей из-за повышения ключевой ставки
31 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/Baris-Ozer

В свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
«Повышение ключевой ставки до 12% приведет к дополнительным расходам на обслуживание долга (включая кредиты и облигации) в размере 100–150 млрд рублей в месяц в среднем. Существенная доля этой суммы, оцениваемая в 80–100 млрд рублей, будет приходиться на корпоративные займы с плавающей процентной ставкой», - уточняет издание.
По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.

Повышение издержек также произойдет из-за рефинансирования долгов, которые пришли к сроку погашения. В будущем показатели расходов могут продолжить расти, поскольку часть долгов, требующих быстрого погашения, может быть рефинансирована под новые, более долгосрочные ставки.

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#кредиты
#облигации
#заявление
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При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты
Росконгресс: советский переводной рубль может стать прототипом для валюты БРИКС
31 августа 2023, 02:42

Фото: iStock/Baris-Ozer

Согласно исследованию, проведенному Росконгрессом и предоставленному РИА Новости, опыт использования переводного рубля в советское время может быть весьма полезным при формировании расчетной валютной единицы для стран БРИКС.
Авторы исследования подчеркивают, что страны, объединенные в рамках БРИКС+, имеют возможность воспользоваться подходом двухконтурной валютной системы, который предусматривает применение одной денежной единицы исключительно для внешнеторговых операций, а другой — только на внутреннем рынке.

В ходе последнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге лидеры участников объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании общей платежной системы. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказал идею о возможности обсуждения создания единой расчетной валюты странами БРИКС+ в следующем году.

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#цб
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В Московской области озимыми засеют 104,5 тыс га
30 августа 2023, 19:14

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области стартовал сев озимых культур – ржи, пшеницы, тритикале и рапса. Сейчас в регионе озимыми культурами засеяно около 9 тыс га земли, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Среди городских округов наибольшие площади засеяны в Зарайске (3 тыс га), Луховицах (2,5 тыс га) и Кашира (700 га).
 
По данным министерства, в этом году в Подмосковье по плану озимыми культурами засеют 104,5 тыс га. 
 

#минсельхозпрод мо
#посевная
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#апк
#аграрный сектор
#московская область
#подмосковье
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Москва рассматривает инициативу Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна
30 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудят график контактов на высшем уровне. По словам Захаровой, министры проанализируют ситуацию в регионе и на Украине, а также обсудят состояние сотрудничества между РФ и Турцией. Отмечается, что визит турецкого министра Фидана продлится с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.

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#график
#политолог
#рф
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Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс
30 августа 2023, 16:43

Фото: iStock/bizoo_n

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс.
Новак отметил, что власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Напомним, председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.

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#топливо
#страны
#дефицит
#россия
#правительство
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«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
30 августа 2023, 14:30

Фото: iStock/Yelantsevv

Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Укрэнерго».
В компании отметили, что 30 августа Киев импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в часы до начала вечернего максимума. В этом месяце «Укрэнерго» многократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других государств для покрытия спроса электроэнергии.

В понедельник, 28 августа максимум потребления на 1,2% превысил показатели 21 августа. В организации уточнили, что вечером этого дня пришлось потребовать экстренной помощи Польши и Румынии, которая передала 1200 МВт/ч.

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#киев
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Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах
30 августа 2023, 14:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%, при этом вдвое увеличен выпуск компьютеров и оптики.
Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10% по результатам за 2023 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.

Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил более 50 %.

«У нас ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичной продукции, например, производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фарме, и в машиностроении, в авиапроме. В Дубне, например, уже запущено и работает крупнейшее производство беспилотной техники компании «Кронштадт» с инвестициями более 8 миллиардов рублей. Там же компания «Ядро Фаб Дубна» запускает производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных. Инвестиции в проект — 11 миллиардов рублей. В ближайшее время будет реализован проект компании «Газпром СПКА» по производству спутников в Щелково. Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня — в условиях санкций, и дальше этот процесс будет ускоряться», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Ступино работает производство компании S7 Group, на котором разрабатывается и собирается новый отечественный тренировочный самолет, который, будет в ближайшее время представлен широкому рынку. 


В Орехово-Зуево работает компания «Тонар», которая занимается выпуском компонентов для прицепной техники

А компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи в Сергиево-Посадском городском округе, которое раньше в РФ не производилось вовсе. 

Предприятие «Технопарк Импульс» в Домодедово выпускает уникальные гидромолоты.


Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.

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В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.

В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
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