Можайская ферма победила на Международном гастрономическом фестивале

Фото: Минсельхозпрод МО
В программу фестиваля была также включена Покровская ярмарка, где конкурсанты демонстрировали свою продукцию. В номинации «Сервис» накрывали тематические столы, посвящённые национальным традициям.
Помимо этого, на фестивале провели соревнования по художественной резке овощей и фруктов, созданию пищевого арт-декора и росписи поварского фартука.
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