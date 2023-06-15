На Чукотке «Росатом» построит новую АЭС

Фото: сайт «Росатома»
Договоренность закрепили подписями гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
«Проекты АСММ имеют огромное значение для социально-экономического развития удаленных и труднодоступных регионов России с децентрализованным энергоснабжением. Они позволяют снять инфраструктурные ограничения, дают старт новым перспективным промышленным проектам, создают новые рабочие места и профессии, тем самым содействуя экономическому росту и улучшая жизнь людей», — цитирует издание слова Лихачева.
Отмечается, что АСММ на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М» в 2030 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища. Подробнее об этом читайте в нашем материале.