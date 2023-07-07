Ожидается увеличение стоимости автомобилей на 5-10%

«Я думаю, что рост курса доллара/евро/юаня будет заложен в цены в течение двух месяцев. Китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем европейские. По моим ощущениям, рост цен будет находиться в диапазоне 8–12%», – заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.





Кроме того, он добавил, что, несмотря на первую, негативную, реакцию, адаптация к новым ценам произойдёт в течение 1-2 месяцев.Также заметна высокая конкуренция между китайскими марками на российском рынке, в связи с которой производители вводят высокие скидки. Суммарно они могут достигать 20% от общей цены автомобиля.