Ожидается увеличение стоимости автомобилей на 5-10%

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Новые автомобили летом-осенью 2023 года подорожают на 5-10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщают Ведомости.
«Я думаю, что рост курса доллара/евро/юаня будет заложен в цены в течение двух месяцев. Китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем европейские. По моим ощущениям, рост цен будет находиться в диапазоне 8–12%», – заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.
Кроме того, он добавил, что, несмотря на первую, негативную, реакцию, адаптация к новым ценам произойдёт в течение 1-2 месяцев.
Анастасия Чинкова