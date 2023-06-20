На ПМЭФ-2023 предприятия АПК заключили восемь соглашений на 40 млрд рублей

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После реализации инвестпроектов в Подмосковье появится 3 тыс рабочих мест
Реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве, соглашения о которых были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме, позволит создать в регионе 3 тыс рабочих мест. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
На ПМЭФ-2023 с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия региона заключили восемь соглашений на 40 млрд рублей инвестиций. Крупнейшим инвестпроектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении документов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье заняло первое место в России по производству мороженого.
На ПМЭФ-2023 с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия региона заключили восемь соглашений на 40 млрд рублей инвестиций. Крупнейшим инвестпроектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении документов.
«Реализация этих восьми проектов позволит организовать в Подмосковье порядка 3 тыс новых рабочих мест. Речь о строительстве комплекса по производству кондитерских изделий «Машины сладости», где к концу лета выпустят первые конфеты. Новые рабочие места появятся и благодаря строительству нового птицеводческого комплекса в городском округе Луховицы и репродуктора в городском округе Шаховская», – рассказал курирующий зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Поддержку получит и ООО «Шаховская нива» на 2,4 тыс голов крупного рогатого скота молочного направления. Соглашение о сотрудничестве заключили и с АО «Славтранс – Сервис» по строительству агрохаба «Селятино». Будет построена и вторая очередь тепличного комплекса «Подмосковье» в городском округе Воскресенск. Там начнут выращивать тепличные овощи, что позволит региону выти на первое место в России по объёмам производства этой продукции. Кроме того, рабочие места появятся и после строительства производственно-складского комплекса с низкотемпературным режимом хранения продуктов «Мультиколд».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье заняло первое место в России по производству мороженого.
Лора Луганская