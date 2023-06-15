На ПМЭФ-2023 заключат 8 соглашений на создание инвестпроектов на сумму 40 млрд рублей

На ПМЭФ-2023 заключат 8 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму порядка 40 миллиардов рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) будет заключено 8 соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба Минселхозпрод Московской области.



«Крупнейшим инвестиционным проектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении всех необходимых документов для реализации проектов», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.



На форуме будет подписано соглашение о взаимодействии при строительстве комплекса по производству кондитерских изделий «Машины сладости», поддержку окажут ООО «Шаховская нива» на 2400 голов крупного рогатого скота молочного направления, также двум крупным проектам в области птицеводства, соглашение о сотрудничестве заключат и с АО «Славтранс-Сервис» по строительству агрохаба «Селятино» и в рамках строительства в городском округе Воскресенск второй очереди тепличного комплекса «Подмосковье» тоже будет будет оказана поддержка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев примет участие в подписании двух соглашений в области сельского хозяйства, одно из которых предполагает взаимодействие при строительстве производственно-складского комплекса с низкотемпературным режимом хранения продуктов питания «Мультиколд» и правительство заключает соглашение с компанией «Росагролизинг» для формирования благоприятных условий по приобретению предприятиями АПК сельскохозяйственной техники.