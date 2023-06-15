На ПМЭФ договорились построить в Подмосковье два комплекса по производству СПГ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства М
«Надёжное энергоснабжение территорий – важнейшая задача, которую мы решаем вместе с Газпромом. Сегодня заключили соглашение о производстве сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тыс тонн в год начнёт работать в Шатуре в 2025 году. Он обеспечит газом ближайшие населённые пункты, где нет источников газоснабжения. А в 2026-м в Солнечногорске заработает СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час, где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ», – сказал Воробьёв.
«Московская область – передовой регион России. Для производства СПГ здесь предусмотрены транспортная доступность, удобная локация. Имеются потенциальные потребители сжиженного природного газа. Есть источник сырьевого природного газа для последующего сжижения – ГРС «Шатура». Всё это повлияло на выбор локации, – пояснил Кахидзе.Ранее «Радио 1» сообщало, что фабрика «Коломенская пастила» расширит производственную площадку и разобьёт новый яблоневый сад. Перспективы развития производства Андрей Воробьёв обсудил на ПМЭФ с гендиректором фабрики Еленой Дмитриевой.
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