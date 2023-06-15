На ПМЭФ подписали соглашение об интеграции подмосковного инвестпортала с федеральной платформой «Мой экспорт»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предполагается, что объединение информационных систем позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки через «одно окно». Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа.
«В рамках ПМЭФ мы подписали соглашение с Российским экспортным центром и теперь первыми в стране в режиме «пилота» интегрируем услуги нашего инвестпортала и «единого окна» РЭЦ. Теперь через наш портал подмосковные предприятия-экспортёры смогут подать заявку не только на региональные, но и на федеральные меры поддержки», – сказал Воробьёв.Он добавил, что только за прошедший год в Подмосковье объёмы экспорта возросли с 11 до 13,6 млрд долларов. Больше тысячи компаний получили поддержку на уровне региона, чтобы их продукция была востребована на зарубежных рынках.
Цифровая платформа «Мой экспорт» – это онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт в режиме «одного окна». Она была запущена в 2020 году в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт». Оператор по её созданию и развитию – Российский экспортный центр. В 2016 году был открыт Центр поддержки экспорта Московской области.
«Мы хотим создать для экспортёров аналог «Госуслуг», чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации, чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли», – отметила Никишина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв подписал соглашение с белорусской компанией о запуске кондитерского производства в Лыткарине.