На поддержку подмосковного агропрома уже направили 3,8 млрд рублей

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковный Минсельхозпрод направил на поддержку региональных аграриев с начала года около 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для поддержки сельхозпроизводителей ежегодно выделяются субсидии. Господдержку получают около 300 аграриев Московской области. Средства уже перечислены более чем по 20 направлениям.
Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей сельхозпроизводителям по 32 видам субсидий.
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«Подмосковным сельхозпроизводителям с начала года направлено порядка 3,8 млрд рублей. Это 74% от годового плана. Средства были перечислены по 22 видам субсидий. В полном объёме господдержка выделена на поддержку мясного и молочного животноводства, производства овощей открытого и защищённого грунта, стимулирование развития малых форм хозяйствования, производство и реализацию зерновых культур, развитие сельского туризма», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
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Лора Луганская