На подмосковную инвестиционную карту добавили новую функцию

В июне в регионе стартовал новый сервис для бизнеса «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль за год помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности.

Подобрать помещение и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области. И вот теперь предприниматели могут перед этим осмотреть помещение.







Для этого в карточке каждого помещения добавлена кнопка «Хочу посмотреть». Она позволяет записаться на осмотр предварительно выбранного объекта. Инвестор может вживую осмотреть локации и выбрать оптимальный вариант.Сейчас в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» доступно около 230 объектов недвижимости. Ознакомиться с ними можно на инвестиционной карте Московской области.



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