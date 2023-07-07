На подмосковную инвестиционную карту добавили новую функцию

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В июне в регионе стартовал новый сервис для бизнеса «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль за год помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности.
Подобрать помещение и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области. И вот теперь предприниматели могут перед этим осмотреть помещение.
Сейчас в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» доступно около 230 объектов недвижимости. Ознакомиться с ними можно на инвестиционной карте Московской области.
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