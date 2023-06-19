На подмосковных рынках стали торговать лесной земляникой

Фото: Минсельхозпрод МО
Купить ягоду можно и с помощью специальных приложений
На подмосковных рынках с этой недели начали продавать лесную землянику. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Он отметил, что Московская область занимает первое место в России по количеству рынков. В 41 городском округе работает 131 розничный рынок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам рассказали об основной пользе земляники.
«Купить её можно не только на прилавках, но и не выходя из дома, воспользовавшись специальными приложениями. Так, для заказа и доставки с рынка работают приложения «Своё родное» и «О!Подворье», – рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам рассказали об основной пользе земляники.
Лора Луганская