На российскую пшеницу прогнозируется рост цен

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По итогам прошлой недели биржевая стоимость пшеницы из России выросла с 230 до 240 долларов за тонну. В будущем котировки, возможно, вырастут ещё на 10-20 долларов.
Об этом пишет «Коммерсантъ». В материале говорится, что пшеница с 12,5-процентным протеином на базисе FOB может подорожать.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает дальнейший рост котировок до 260 долларов за тонну. В свою очередь генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко прогнозирует верхнюю планку в 250 долларов.
Динамика будет обуславливаться последствиями недавних атак беспилотников на порты Рени и Измаил. Повреждения получили несколько зерновых складов. Случившееся несёт угрозу поставкам продовольствия из Украины после остановки зерновой сделки.
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Директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает дальнейший рост котировок до 260 долларов за тонну. В свою очередь генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко прогнозирует верхнюю планку в 250 долларов.
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Мария Фирсова